Итальянская «Рома» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником и капитаном команды Брианом Кристанте. Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до лета 2028 года.

Бриан Кристанте globallookpress.com

Хавбек выступает за римский клуб с лета 2018 года. За этот период Кристанте провел в составе «волков» 364 матча во всех турнирах, записав на свой счет 21 забитый мяч и 23 результативные передачи. В минувшем сезоне-2025/2026 на счету лидера римлян 46 игр, два гола и два ассиста.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Серии А «Рома» набрала 73 очка и заняла третье место в турнирной таблице, благодаря чему гарантировала себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов на сезон-2026/2027.