Экс-капитан сборной Англии Джон Терри считает сборную Испанию фаворитом в финальном матче ЧМ-2026 против Аргентины.

Сборная Испании по футболу globallookpress.com

«Считаю Испанию фаворитом. Обе команды хорошо владеют с мячом, но в матче с Англией у Аргентины все шло через фланг Лионеля Месси. А Марк Кукурелья был признан лучшим игроком матча в полуфинале со сборной Франции. Сборная Испании выглядит очень сильно на левом фланге. К тому же Испания не пропустила от Франции и вообще почти не пропускает на турнире», — цитирует Терри Metro.

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.