Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи продлил контракт с английским клубом.

Доминик Собослаи globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до июня 2031 года. Прежний контракт венгерского хавбека был действителен до лета 2028-го.

По информации источника, официально о продлении сотрудничества «Ливерпуль» объявит в ближайшее время. После подписания нового договора Собослаи также станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мерсисайдской команды.

Венгерский полузащитник выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года и за это время сумел закрепиться в статусе одного из ключевых футболистов клуба.