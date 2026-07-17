Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд остался разочарован решением «Барселоны», которая отказалась от идеи оформить его полноценный трансфер после завершения арендного соглашения.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, 28-летний англичанин рассчитывал продолжить карьеру в каталонском клубе и даже был готов согласиться на снижение заработной платы ради подписания контракта. Однако руководство сине-гранатовых довольно быстро свернуло переговоры о возможном выкупе футболиста.

После окончания аренды Рашфорд вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед». По информации источника, главный тренер манкунианцев Майкл Кэррик рассчитывает на форварда в новом сезоне и видит его частью команды.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Рашфорд провёл за «Барселону» 32 матча, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.