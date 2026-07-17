Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что каталонский клуб сделал официальный шаг в попытке приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Жоан Лапорта globallookpress.com

По словам главы сине-гранатовых, предложение уже направлено в адрес столичного клуба. При этом Лапорта подчеркнул, что оно является весьма привлекательным, однако не останется в силе бесконечно.

«Теперь итоговое решение будут принимать "матрасники". Флик и Деку хотят подписать Альвареса. Если "Атлетико" не согласится, то мы будем прорабатывать альтернативные варианты», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что сам аргентинский форвард заинтересован в переходе в «Барселону». В прошлом сезоне чемпионата Испании Альварес принял участие в 29 матчах, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.