Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал, что клуб продолжает поиски нового вингера после ухода Мохамеда Салаха.

Мохамед Салах globallookpress.com

Испанский специалист отметил, что мерсисайдцы не стремятся найти футболиста, полностью похожего по игровым характеристикам на египетского форварда. По словам Ираолы, команде нужен игрок, который сможет принести пользу за счёт собственных сильных качеств.

«Нам нужен игрок на эту позицию, но, вероятно, с другими качествами. Он не обязательно должен обладать теми же сильными сторонами, что и Мохамед Салах. Он сможет усилить команду по-своему, и мы определенно работаем над этим», — заявил Ираола в интервью Stan Sport.