Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему решил завершить десятилетний этап работы в английском клубе после окончания прошлого сезона.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Испанский специалист признался, что мог остаться ещё на год, поскольку его контракт продолжал действовать, однако почувствовал, что больше не способен поддерживать необходимый уровень энергии.

«У меня был еще один год контракта с "Манчестер Сити", поэтому я мог бы остаться. Но было ощущение, что у меня больше нет той энергии, которая требуется, чтобы быть на вершине и играть матчи каждые три дня», — сказал Гвардиола в интервью каналу OKX.

Гвардиола руководил «Манчестер Сити» с 2016 по 2026 год. За это время «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии, завоевали Лигу чемпионов и множество других трофеев.

После ухода испанца пост главного тренера команды занял бывший наставник «Лестера» и «Челси» Энцо Мареска.