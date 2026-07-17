Комментатор Константин Генич оценил вероятность возвращения нападающего Артёма Дзюбы в московский «Спартак» и заявил, что не видит такого сценария.

Артем Дзюба globallookpress.com

По мнению Генича, красно-белые не нуждаются в опытном форварде, несмотря на его статус лучшего бомбардира в истории российского футбола.

«Прекрасно отношусь к Артему, он величайший бомбардир в истории российского футбола. Но он ни в каком качестве "Спартаку" не нужен. Если только как медиа-представитель на собраниях. Если Артем хочет еще поиграть, то "Спартак" точно не является для него вариантом.

Он бы мог пригодиться "Родине" для привлечения дополнительного внимания. Это Москва, клуб только вышел в РПЛ. Получил бы адекватный футбольный контракт и выходил бы на 10 минут последних, а всем бы было интересно на это смотреть. Дзюба в "Родине" был бы как Неймар в Бразилии или как Роналду в Португалии. Месси же в 39 лет феерит за сборную, почему Дзюбе не забить в том же возрасте пару важных мячей за "Родину"?

Большие клубы Дзюбоманию уже пережили. Дзюба говорил о том, что возвращение в "Спартак" было бы красивой историей? Да, он-то хочет. Но москвичи могут выйти с предложением к Артему и позвать его не как футболиста, а в коммерческий отдел или в маркетинг. Если "Спартак" такое предложение сделал бы, то не думаю, что Артем согласился бы. Не так-то просто закончить. Дзюба может на публику заявлять, что готов завершать карьеру, но силы-то у него есть и он тренируется. Поэтому вижу вариант либо с "Родиной", либо закончить», — сказал Генич «СЭ».