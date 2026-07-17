Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов сообщил, что команда продолжит работу на трансферном рынке до сентября.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Мы надеемся на трансферы. Пока чемпионат мира идёт, было некое затишье. Клубы пытаются кого‑то приобрести, но таких больших активностей нет. Но мы хотим усилиться. Может быть, и уйдут от нас некоторые игроки. Такое тоже возможно. Думаю, до сентября ещё произойдут изменения», — заявил Газизов «Матч ТВ».

Летом «Динамо» Мх подписало защитника Андреса Аларкона, арендовало полузащитников Даниила Лесового и Марата Апшацева, а также приобрело вингера Владимира Хубулова.

В первом туре дагестанский клуб отправится в гости к «Факелу» 25 июля.