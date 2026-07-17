Нападающий мадридского «Реала» Эндрик в ближайшее время может вновь сменить клуб на правах аренды.

Как сообщает журналист Экрем Конур, главным претендентом на 19-летнего бразильца является итальянская «Рома». Римский клуб активно работает над сделкой и намерен оформить именно арендное соглашение, а не полноценный трансфер игрока.

Вторую половину прошлого сезона Эндрик провёл во французском «Лионе», после чего вернулся в расположение «сливочных». Несмотря на это, молодой форвард может снова отправиться за игровой практикой.

«Реал» приобрёл бразильца у «Палмейраса» в 2024 году, заплатив за него около 50 миллионов евро. С тех пор Эндрик принял участие в 40 матчах за мадридскую команду, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт футболиста с «Реалом» действует до июня 2030 года.