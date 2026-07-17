Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о самых опасных футболистах «Спартака».

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Как защитник скажу: это Угальде и Барко, который хорош на мяче, хорошая проникающая передача, вскрывает. Нужно будет от него ждать передачи. А именно для меня, как для защитника это, конечно, Угальде. Нужно смотреть за спину, не давать ему играть на открытом мяче. Поэтому, наверное, назову его», — приводит слова Дивеева пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» сойдутся между собой в матче за Суперкубок России уже в субботу, 18 июля.