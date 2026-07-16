Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время должен официально возглавить сборную Франции.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Как сообщает RMC Sport, о назначении 54-летнего специалиста может быть объявлено до конца следующей недели. По информации источника, Федерация футбола Франции намерена подписать контракт с Зиданом до 21 июля. Все основные условия соглашения уже согласованы, остаётся лишь оформить сделку официально.

По данным издания, ежемесячная заработная плата Зидана на посту главного тренера французской сборной составит 300 тысяч евро без учёта бонусов и до 450 тысяч евро с премиальными. Отмечается, что эти цифры соответствуют ограничениям, установленным новым французским законодательством. В тренерский штаб специалиста войдут 25 человек.

Зидан остаётся без работы с 2021 года после завершения второго периода во главе мадридского «Реала». Француз руководил испанским клубом с 2016 по 2018 год, а затем вновь возглавлял команду с 2019 по 2021 год.