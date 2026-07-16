Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал слухи, связывающие его с возможным переходом в английский «Брайтон».

Кристофер Ву globallookpress.com

По словам футболиста, он ничего не знает об интересе со стороны клуба АПЛ и считает подобную информацию недостоверной.

«Я об этом не слышал. Это неправдивая, фейковая информация. Мой агент мне ничего такого не говорил. Трансферное окно — такой период, когда ходит очень много разных слухов», — сказал Ву в интервью «Матч ТВ».

Контракт 24-летнего камерунского защитника со «Спартаком» рассчитан до июня 2029 года.