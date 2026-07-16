Переговоры между мадридским «Реалом» и Винисиусом Жуниором о продлении контракта пока не принесли результата. Стороны продолжают обсуждать условия нового соглашения, однако прийти к компромиссу им пока не удаётся.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Как сообщает журналист Марио Кортегана, основным препятствием остаётся финансовый вопрос. Бразильский нападающий рассчитывает на более высокую зарплату, чем готов предложить клуб.

При этом руководство «Реала» не намерено соглашаться на требования футболиста, опасаясь создать прецедент, который может привести к аналогичным запросам со стороны других игроков команды.

По информации источника, за последний месяц ситуация в переговорах практически не изменилась. Стороны по-прежнему находятся на той же стадии обсуждения нового контракта.