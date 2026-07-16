Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче за третье место на ЧМ-2026 против Франции.

Томас Тухель globallookpress.com

«Мы требуем от себя максимума — такова натура людей, нацеленных на борьбу. Это меняет восприятие предстоящей игры. Никто из наших игроков, как и никто из французов, не хочет играть в этом матче. Они хотят играть в финале.

Мы отдали все силы, чтобы попасть в финал. Все играют ради победы на чемпионате мира, но сложилось так, как сложилось. Да, у нас на день меньше на восстановление, чем у Франции, но мы, разумеется, подойдем к этому профессионально», — приводит слова Тухеля ВВС.

Матч Англия — Франция состоится в воскресенье, 19 июля. Начало игры — в 00:00 мск.