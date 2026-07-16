Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания бывшего защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза.

Джон Стоунз globallookpress.com

Как сообщает Sky Sport Italia, 32-летний английский футболист находится в поиске нового клуба после ухода из состава «горожан». Руководство нерадзурри изучает условия потенциальной сделки и считает опытного защитника одним из кандидатов на усиление центра обороны.

В сезоне-2025/26 Стоунз принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет 18 миллионов евро.

Стоунз защищал цвета «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он шесть раз становился чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов в составе клуба.