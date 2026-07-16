Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон может продолжить карьеру в чемпионате Италии уже этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, серьёзный интерес к бразильскому форварду проявляет туринский «Ювентус». При этом руководство лондонского клуба готово расстаться с игроком и оценивает его трансфер в 20–25 миллионов евро.

Ришарлисон выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года, когда перешёл из «Эвертона» за 58 миллионов евро. Его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 бразильский нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.