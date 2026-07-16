Нападающий Габриэл Мартинелли может покинуть «Арсенал» этим летом.

Габриэл Мартинелли globallookpress.com

По данным Экрема Конура, лондонский клуб готов продать своего футболиста в летнее трансферное окно. Серьёзный интерес к подписанию бразильца проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» могут сделать предложение о переходе форварда в ближайшее время.

Мартинелли перешёл в «Арсенал» из «Итумано» в 2019 году за семь миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 бразилец провёл за «канониров» 53 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.