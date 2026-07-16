«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над усилением состава и намерен подписать полузащитника «Ромы» и сборной Франции Ману Коне.

Ману Коне globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний хавбек входит в число главных трансферных целей английского клуба этим летом. По информации источника, представители «красных дьяволов» уже начали переговоры с окружением футболиста, который привлёк внимание своей игрой за сборную Франции на чемпионате мира 2026 года.

Рыночная стоимость Коне, по оценке экспертов, составляет около 50 млн евро.

В минувшем сезоне французский полузащитник провёл 29 матчей в чемпионате Италии за «Рому», записав на свой счёт два забитых мяча и три результативные передачи.