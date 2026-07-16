Турецкий «Галатасарай» официально сообщил об уходе аргентинского нападающего Мауро Икарди. Контракт 33-летнего форварда с клубом завершился 1 июля, после чего он получил статус свободного агента.

Мауро Икарди globallookpress.com

«Сегодня мы говорим не о расставании, а о наследии. Дорогой Мауро, ты завоевал трон в сердце каждого болельщика "Галатасарая". Твои голы, твои бомбардирские подвиги, побитые тобой рекорды и поднятые тобой кубки — это одно; ты жил страстью к "Галатасараю" и подарил её миллионам. Ты навечно стал одной из незабываемых легенд "Галатасарая". Такая любовь не забывается», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Икарди выступал за «Галатасарай» с 2023 года. За это время он четыре раза выиграл чемпионат Турции, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В составе стамбульской команды форвард провёл 134 матча, забил 77 мячей и отдал 25 результативных передач.

В сезоне-2025/26 аргентинец был капитаном команды.