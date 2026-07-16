Полузащитник «Монако» Александр Головин может покинуть французский клуб в нынешнее летнее трансферное окно.

Александр Головин globallookpress.com

Как сообщает журналист Foot Mercato Себастьян Дени, руководство монегасков ведёт переговоры с несколькими российскими и саудовскими клубами о возможной продаже 30-летнего футболиста. Одним из претендентов на российского хавбека называется петербургский «Зенит».

По информации источника, «Монако» рассчитывает выручить за трансфер Головина около 25 миллионов евро с учётом бонусов. Отмечается, что продажа игрока позволит клубу существенно сократить расходы на зарплатную ведомость. По данным СМИ, российский полузащитник получает во Франции около четырёх миллионов евро в год после уплаты налогов.

Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за «Монако» с 2018 года, когда перешёл во французский клуб за 30 миллионов евро. В сезоне-2025/26 россиянин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.