Бывший полузащитник и главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео высказался о высоких ожиданиях, которые традиционно сопровождают лондонский клуб.

«Проблема с историей "Челси" заключается в том, что за последние 25-30 лет мы привыкли выигрывать трофеи почти каждый год. Поэтому мы очень избалованы успехами последних трёх десятилетий. Ожидание побед — это часть нашей ДНК. Но обстоятельства меняются…

Год назад "Челси" выиграл клубный чемпионат мира и Лигу конференций — два трофея за один сезон. Люди иногда склонны забывать об этом и теряют объективность при оценке результатов. Но, с другой стороны, прошлый сезон действительно нельзя назвать удачным ни в одном из аспектов», — приводит слова Ди Маттео SuperSport Football.

Напомним, Ди Маттео выступал за «Челси» с 1996 по 2002 год, а в 2012 году возглавил команду и привёл её к первой в истории победе в Лиге чемпионов.