Завершились две ответные игры первого квалификационного раунда Лиги конференций.
Борисовский БАТЭ по пенальти переиграл албанский «Эльбасани» — 0:0, 5:4 по пенальти
Команды за 120 минут не смогли забить друг другу, в послематчевых пенальти клуб из Беларуси оказался сильнее — 5:4.
Результат матча
БАТЭБорисов0:0AF ElbasaniЛига конференций. Квалификация
1:0 Egor Kress 77' пен. 2:0 Викторьен Ангбан 77' пен. 3:0 Egor Rusakov 77' пен. 4:0 Yaroslav Khramtsevich 77' пен. 5:0 Pavel Dubovskiy 77' пен. 5:1 Bruno Lulaj 77' пен. 5:2 Bledar Lila 77' пен. 5:3 Arsen Lleshi 77' пен. 5:4 Insa Boye 77' пен.
В первой встрече команды также не смогли выявить победителя в игровое время — 1:1.
В параллельной встрече тблисское «Динамо» разошлось миром с «Мондорфом» из Люксембурга — 1:1.
На гол Клемана Кутюрье на 87-й минуте тбилисцы ответили реализованным пенальти от Ники Нинуа на 111-й минуте.
Грузинский клуб благодаря гостевой победе со счетом 2:1 вышел в следующий раунд турнира.