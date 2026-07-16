Грузинский клуб благодаря гостевой победе со счетом 2:1 вышел в следующий раунд турнира.

На гол Клемана Кутюрье на 87-й минуте тбилисцы ответили реализованным пенальти от Ники Нинуа на 111-й минуте.

В параллельной встрече тблисское «Динамо» разошлось миром с «Мондорфом» из Люксембурга — 1:1.

В первой встрече команды также не смогли выявить победителя в игровое время — 1:1.

Команды за 120 минут не смогли забить друг другу, в послематчевых пенальти клуб из Беларуси оказался сильнее — 5:4.

Борисовский БАТЭ по пенальти переиграл албанский «Эльбасани» — 0:0, 5:4 по пенальти

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