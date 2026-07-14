Английский «Борнмут» официально объявил о трансфере нападающего Альваро Родригеса, который ранее защищал цвета испанского «Эльче». Руководство британского клуба заключило с 22-летним испанским форвардом долгосрочное трудовое соглашение.

Альваро Родригес globallookpress.com

По информации спортивных инсайдеров, переход обошелся «вишням» в 25 миллионов евро гарантированных выплат, а еще 5 миллионов евро предусмотрены в качестве различных бонусов. Стоит отметить, что половину от общей суммы этой сделки получит мадридский «Реал» как бывший клуб нападающего, который сохранял экономические права на игрока, но теперь полностью их утратит.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Родригес являлся ключевым исполнителем в линии атаки «Эльче». Он принял участие в 34 официальных матчах Ла Лиги, в которых сумел отметиться 7 забитыми мячами и выполнил 5 результативных передач.