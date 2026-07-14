Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценил прогресс французской национальной команды в преддверии полуфинального матча чемпионата мира — 2026.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Испанский специалист отметил, что за последний год трёхцветные заметно прибавили, а лидеры команды стали ещё сильнее в индивидуальном плане.

«Франция стала более мощной командой, чем была год назад. Её футболисты продолжают развиваться и совершенствовать свои лучшие качества. Это касается всей сборной, но особенно таких игроков, как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Впрочем, прогресс заметен у обеих команд — каждый из наших футболистов тоже стал сильнее», — приводит слова де ла Фуэнте RMC Sport.

Напомним, в июне 2025 года Испания одержала победу над Францией в полуфинале Лиги наций со счётом 5:4.

Полуфинальная встреча чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании состоится 14 июля в Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.