Голкипер сборной Испании Унаи Симон поделился мыслями перед матчем 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Франции.

Унаи Симон — голкипер сборной Испании globallookpress.com

«Мы прекрасно понимаем, что Франция — одна из сильнейших сборных мира. Но мы, те, кто ежедневно видит, как работает и играет наша команда, и полностью уверены в своем футболе. Наш настрой прост: если каждый покажет свой максимум, ни одна сборная не сможет нас обыграть.

У каждой команды есть свои сильные стороны. У Франции невероятная атакующая мощь и футболисты высочайшего уровня. Наше главное оружие — коллектив. Мы команда, которая прекрасно знает, как должна играть, и такой коллектив очень сложно победить.

Нет, я бы предпочел победить со счетом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти. Да, я настоящий фанат их анализа, люблю изучать исполнителей, но при этом считаю, что это во многом лотерея. Я уверен: если угадаю направление удара, то смогу его отбить — это моя работа. Но мне совсем не хочется, чтобы все решалось в послематчевой серии пенальти», — сказал Симон RMC Sport.

Матч между сборными Франции и Испании состоится 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.