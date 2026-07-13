«Холанн — гениальный форвард. Но этого мало на чемпионате мира. У нас же командный вид спорта», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит» .

По словам Орлова, даже наличие в составе футболиста мирового уровня не гарантирует команде высоких результатов, поскольку решающую роль на таких турнирах играет коллективная игра.

Комментатор отметил выдающиеся качества форварда, однако подчеркнул, что в одиночку добиться успеха на мировом первенстве невозможно.

Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанна на ЧМ-2026.

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