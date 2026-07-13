Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанна на ЧМ-2026.
Комментатор отметил выдающиеся качества форварда, однако подчеркнул, что в одиночку добиться успеха на мировом первенстве невозможно.
По словам Орлова, даже наличие в составе футболиста мирового уровня не гарантирует команде высоких результатов, поскольку решающую роль на таких турнирах играет коллективная игра.
«Холанн — гениальный форвард. Но этого мало на чемпионате мира. У нас же командный вид спорта», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины.