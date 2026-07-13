Защитник сборной Франции Ибраима Конате отреагировал на слова нападающего испанской национальной команды Ламина Ямаля перед матчем 1/2 финала ЧМ-2026.

Ибраима Конате — защитник сборной Франции globallookpress.com

Ранее Ямаль заявил, что французам следует опасаться испанцев перед полуфиналом мундиаля.

«Нет, мы не боимся. Если честно, мы не обращаем внимания на все, что говорят перед игрой. Нам не нужно никого бояться. Главное — сохранять скромность, с которой мы начали этот турнир, и не попадаться в подобные ловушки, особенно в такое время.

Он может говорить все, что хочет. Мы будем готовиться к игре изо всех сил и надеемся, что, когда она закончится, результат будет в нашу пользу», — цитирует Конате Goal.

Матч между сборными Франции и Испании состоится 14-го июля в 22:00 мск.