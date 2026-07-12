12 июля в 19:00 мск состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Далее в анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону. Команде Сергея Семака предстоит защита чемпионского титула. Свой последний матч «Зенит» сыграл 8 июля. Тогда питерцы разгромили «Нефтчи» со счетом 4:1. Таким образом, в этом межсезонье чемпион России имеет уже 4 сыгранных поединка, 3 победы и одну ничью.

Интересно, что «Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют уже девятый товарищеский матч подряд. Последний раз команды встречались год назад. Тогда «Зенит» одержал крупную победу со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.50 на победу «Зенита», 6.70 — на победу «Црвены Звезды», 3.70 — на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз на игру с коэффициентом 2.67.

Прогноз ИИ: команды сыграют вничью 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда» смотрите на LiveCup.Run.