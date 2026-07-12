Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал, какие команды стали для него главными открытиями чемпионата мира 2026.

Юрий Семин globallookpress.com

По словам специалиста, наиболее приятное впечатление на турнире произвели сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Парагвая и Мексики, несмотря на то что им не удалось добраться до решающих стадий соревнований.

«Меня очень удивили сборные Кабо‑Верде и Кюрасао. У Кабо‑Верде прекрасный вратарь Возинья, футболист "Краснодара" Ленини отлично играл, в Парагвае классно выступал динамовский футболист Касерес, а в Мексике прекрасно играл Монтес. Эти команды стали для меня открытием турнира», — сказал Семин «Матч ТВ».

Чемпионат мира — 2026 продлится до 19 июля.