Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал, какие команды стали для него главными открытиями чемпионата мира 2026.
По словам специалиста, наиболее приятное впечатление на турнире произвели сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Парагвая и Мексики, несмотря на то что им не удалось добраться до решающих стадий соревнований.
«Меня очень удивили сборные Кабо‑Верде и Кюрасао. У Кабо‑Верде прекрасный вратарь Возинья, футболист "Краснодара" Ленини отлично играл, в Парагвае классно выступал динамовский футболист Касерес, а в Мексике прекрасно играл Монтес. Эти команды стали для меня открытием турнира», — сказал Семин «Матч ТВ».
Чемпионат мира — 2026 продлится до 19 июля.