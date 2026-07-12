Мадридский «Реал» со следующего сезона произведет изменения в тренерском штабе и назначит нового специалиста по подготовке голкиперов. Об этом информирует авторитетное испанское издание Marca.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Нынешний тренер вратарей Луис Льопис покинет свою должность, однако полностью мадридский коллектив не оставит. Он продолжит профессиональную деятельность в структуре «королевского» клуба, а его новые обязанности руководство определит в самое ближайшее время.

Вакантное место в штабе займет Нуну Сантуш. Португальский специалист на протяжении многих лет сотрудничал с Жозе Моуринью в различных футбольных командах, где неизменно отвечал за работу со стражами ворот.