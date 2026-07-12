Заслуженный тренер России Игорь Колыванов высказался о предстоящем полуфиналах ЧМ-2026.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Франция — Испания? Обе команды классные. Топовые футболисты что в одной, что в другой команде — на чью чашу весов удача упадет, та сборная и выиграет. 50 на 50 шансы. Но сегодняшняя французская сборная играет намного интереснее, чем их команда на чемпионате мира четыре года назад. Тогда у них все шло через Мбаппе. А сейчас и Мбаппе, и Олисе, и Дембеле, и Барколя — все звёзды.

А у испанцев, когда против Бельгии играли, и моментов особо не было. Вообще тягомотина какая‑то. Но они по 65–70% держат контроль над мячом, это изматывает соперника и он ошибается. Нудный у испанцев сейчас футбол, не люблю такой, но он действительно даёт результат. У них нет хорошего центрального нападающего, но у них оборона и середина поля очень хороши. Вратарь только начудить может.

Англия — Аргентина? Трудный матч будет для обеих сторон, оба соперника сильны. Но мне никогда не нравилась сборная Англии, не нравились их игроки и их силовой футбол. Я вообще не в восторге от английского чемпионата. Мои симпатии здесь полностью на стороне Аргентины, и я буду болеть за них всем сердцем. У них хорошая команда, и народ в Аргентине весёлый, жизнерадостный», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Напомним, что полуфинальные матчи мундиаля состоятся 14 и 15 июля.