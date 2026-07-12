Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной.

Владимир Гранат globallookpress.com

«С Англией Аргентине будет тяжело, это соперник другого уровня. Аргентинцы еще не сталкивались с такими командами. Они дожимают своих соперников лишь в конце матча, и это их минус. Сборная Аргентины должна быстрее разбираться с соперником. Их затягивает в дополнительное время, а к концу турнира уже не все такие свеженькие, поэтому им всё тяжелее и тяжелее добиваться результата. Фаворита в матче Англии и Аргентины не будет. В полуфиналы чемпионата мира вышли первые четыре места рейтинга ФИФА, всё закономерно», — приводит слова Граната « Матч ТВ ».

Матч Англия — Аргентина состоится 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.