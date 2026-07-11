Казанский «Рубин» нанес поражение самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:0 в контрольном поединке, который состоялся на тренировочной базе татарстанского коллектива.

Игор Вуячич globallookpress.com

Тренерские штабы команд приняли решение провести игру в необычном формате из четырех таймов по 30 минут каждый. Оба забитых мяча хозяева поля оформили под занавес второй тридцатиминутки. Сначала на 55-й минуте точным ударом отметился полузащитник Назми Грипши, а уже через четыре минуты защитник Игор Вуячич удвоил преимущество казанцев и установил окончательный результат.

В рамках первого тура Российской Прем-Лиги сезона-2026/27 «Рубин» 18 июля проведет домашний матч против «Краснодара», а самарский клуб 25 июля отправится на выезд к московскому «Динамо».