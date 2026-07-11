Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о поражении своей команды в товарищеском матче от «Локомотива» (0:2).

Хуан Карседо globallookpress.com

«В целом могу сказать, что в первом тайме мы играли достаточно хорошо, забили гол, где, на мой взгляд, офсайда не было. Была ещё пара моментов в первом тайме, которые создали. А во втором — действительно пропустили два быстрых гола, потом уже было тяжело. Да, мы создавали моменты и во втором тайме, но реализовать их не смогли.

Конечно, такие товарищеские матчи дают всегда возможность, чтобы улучшить, понять, в каких моментах нужно прибавить. Мы не так много на самом деле позволили сопернику создать моментов, но при этом пропустили целых два гола. Это именно то, над чем нам стоит поработать», — сказал Карседо в эфире Оkko Sport.

Следующий матч красно-белые проведут против «Зенита» 18 июля в рамках Суперкубка России.