Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итог товарищеского матча против «Рубина»(0:0).

Хуан Карседо globallookpress.com

«У нас была пара хороших моментов и в первом тайме, и в концовке игры, достаточно явные возможности для взятия ворот. В целом, считаю, мы справились с задачей. Мы хотели дать игровые минуты большому количеству футболистов, чтобы продолжать нашу работу. Считаю, что мы неплохо сыграли, играли на победу. Но в целом я сегодня доволен», — сказал Карседо в эфире Okko.

Команды продолжат подготовку к сезону в РПЛ. 11 июля красно-белые сыграют против «Локомотива», а казанцы встретятся с «Крыльями Советов».