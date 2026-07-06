Руководство «Милана» намерено сохранить Кристиана Пулишича и уже ведёт работу над новым контрактом для американского вингера.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Николо Скира, главным препятствием в переговорах остаётся вопрос заработной платы. Сейчас 27-летний футболист получает около 4,5 миллиона евро за сезон, однако рассчитывает на существенное повышение — до 7-8 млн евро в год. В случае достижения соглашения стороны подпишут контракт, рассчитанный до лета 2031 года.

Отмечается, что интерес к Пулишичу проявляет и клуб МЛС «Нью-Йорк Сити». Американская команда готова предложить игроку ещё более выгодные финансовые условия, выплачивая порядка 10 млн евро за сезон.

В минувшем сезоне Пулишич принял участие в 34 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 10 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Действующее соглашение полузащитника с «Миланом» истекает следующим летом.