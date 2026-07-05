Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов высказался о своем будущем.

Федор Смолов globallookpress.com

«Сложно точно сказать, осталось ли у меня желание играть профессионально. Карьеру я пока не завершал, но и контракта с каким-то клубом у меня нет. Естественно, уже задумывался о том, что это может быть конец профессиональной карьеры. Иначе я бы продолжал искать новый клуб и нашел бы его.

Последнее предложение из профессионального футбола? В начале мая ко мне обращался главный тренер одной команды РПЛ. Не могу сказать, какой именно. Он интересовался, не хочу ли я вернуться. Как видите, я все еще без контракта», — приводит слова Смолова Sport24.

Напомним, что последней командой Смолова был «Краснодар», а прошлый сезон он полностью пропустил.