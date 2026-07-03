Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о возможном переходе форварда Константина Тюкавина в «Зенит».

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода нападающего "Динамо" Константина Тюкавина в "Зенит". Хотелось бы поставить в этой истории точку. "Динамо" нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе "Динамо" выиграет трофей — такая задача стоит перед командой», — приводит слова Ивлева «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне Тюкавин провел 31 матч, забил 13 мячей и сделал шесть ассистов.