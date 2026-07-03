Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала высказался о вылете с ЧМ-2026 после поражения от Парагвая в серии пенальти матча 1/16 финала.

Джамал Мусиала globallookpress.com

«Мы все хотели большего на этом турнире — гораздо большего. Это, безусловно, относится и ко мне. Даже спустя несколько дней мне по-прежнему трудно думать о чём-то другом или писать эти слова.

Мы видели, как много болельщиков поддерживали нас. Поддержка на каждом стадионе была невероятной. То же самое касается и поддержки болельщиков дома и во многих других местах по всему миру. Пожалуй, больнее всего осознавать, что всех вас подвели.

Теперь нам нужно восстановить силы и извлечь уроки из этого разочарования. Огромное спасибо за поддержку и ободрение, которые получал, особенно в последние несколько дней», — написал Мусиала на своей странице в соцсети.

Напомним, что после этого с поста наставника сборной Германии был уволен Юлиан Нагельсманн.