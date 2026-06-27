Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья в двух из трех матчей на ЧМ-2026 оставил свои ворота «сухими».

40-летний вратарь, представляющий «Шавеш», парировал три удара соперника в створ своих ворот в игре против Саудовской Аравии (0:0) в 3-м туре.

Ранее Возинья не пропустил с Испанией (0:0) в первом туре и помог своей команде добыть ничью с Кабо-Верде (2:2).

Возинья также стал третьим вратарем в истории чемпионатов мира, который провел более одного сухого матча на ЧМ в возрасте 40 лет и старше. Он присоединился к легендарным англичанину Питеру Шилтону (три игры) и итальянцу Дино Дзоффу (два матча).