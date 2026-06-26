Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали близок к смене клуба. Интерес к итальянскому хавбеку проявляет лондонский «Тоттенхэм», который уже согласовал с игроком условия личного контракта.

Сандро Тонали globallookpress.com

По информации инсайдера Николо Скиры, «шпоры» договорились с 26-летним футболистом о долгосрочном соглашении. Если трансфер состоится, Тонали подпишет контракт с лондонским клубом до 2032 года, а его заработная плата составит около 12 миллионов евро за сезон.

Сообщается, что руководство «Тоттенхэма» уверено в успешном завершении переговоров с «Ньюкаслом». Сам полузащитник также заинтересован в переходе и хочет продолжить карьеру под руководством Роберто Де Дзерби.

В минувшем сезоне Тонали был одним из ключевых игроков «сорок». Итальянец провёл 53 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.