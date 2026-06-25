Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш решил продолжить карьеру в английском клубе, несмотря на интерес из Саудовской Аравии.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

По данным talkSPORT, 31-летний португалец не вел официальных переговоров с руководством до чемпионата мира. При этом футболист уже сообщил игрокам и своему окружению, что хочет остаться в команде еще минимум на один сезон.

Фернандеш выступает за манкунианцев с января 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал 22 результативные передачи. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2027 года.