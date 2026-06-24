24 июня в 22:00 мск состоится матч 3-го тура чемпионата мира между сборными Швейцарии и Канады. О том где и как смотреть игру, далее в нашем анонсе.

После двух туров в группе В лидирует Канада с 4 очками и разницей +6. Команда разгромила Катар 6:0 и сыграла вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной.

Швейцария набрала те же 4 пункта, разгромив 4:1 Боснию и Герцеговину, с Катаром у нее была ничья 1:1.

Сегодня для выхода в плей-офф командам будет достаточно и ничьи. Но может Швейцарии захочется подтвердить статус фаворита.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на исход встречи. Здесь они рассказали, каким будет тотал поединка.

У букмекеров стоят такие коэффициенты: 2.55 — победа Швейцарии, 3.05 — ничья, 3.25 — победа Канады.

По прогнозу ИИ, матч выиграет Швейцария 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Швейцария — Канада смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Швейцария — Канада в подробном онлайн-репортаже.