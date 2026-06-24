Капитан сборной Аргентины и форвард «Интер Майами» Лионель Месси допустил возможность своего выступления на чемпионате мира по футболу в 2030 году.

Лионель Месси globallookpress.com

«Не знаю. По правде говоря, я сейчас об этом не думаю. Это кажется немного отдаленным… Но, как я уже сказал, я живу одним днем и сосредоточен на настоящем», — приводит слова Месси Sport.es.

Нападающий, который сегодня, 24 июня, празднует свой 39-й день рождения, демонстрирует феноменальную форму на полях мундиаля-2026: он уже оформил хет-трик в ворота сборной Алжира (3:0) и отметился дублем в противостоянии с Австрией (2:0).

Благодаря этим точным ударам восьмикратный обладатель «Золотого мяча» укрепил свое лидерство в статусе лучшего бомбардира за всю историю мировых первенств. На текущий момент в активе легендарного аргентинца значится уже 18 забитых мячей в финальных стадиях турнира.