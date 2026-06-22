Руководство лондонского «Тоттенхэма» намерено серьёзно усилить состав этим летом и готово сделать крупное предложение за итальянского полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Сандро Тонали globallookpress.com

Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира, «шпоры» готовы заплатить за 26-летнего хавбека сумму свыше 100 миллионов евро. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби лично заинтересован в переходе футболиста и выступает за его подписание.

Сам Тонали, по информации источника, не исключает вариант с продолжением карьеры в другом клубе. Ранее сообщалось, что интерес к итальянцу также проявляют другие английские гранды — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Тонали провёл 35 матчей в составе «Ньюкасла» в рамках чемпионата Англии. На его счету два результативных паса.