Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска в скором времени возглавит «Манчестер Сити», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Энцо Мареска globallookpress.com

По информации источника, клубы достигли соглашения по урегулированию конфликта, а сумма компенсации составит 20 млн евро. Наставник подпишет контракт с «горожанами» на три сезона.

Ранее сообщалось, что «Челси» считает Мареску виновным в нарушении условий контракта из-за переговоров с другими клубами в момент работы с «синими».

Итальянский специалист работал в «Челси» с июня 2024-го по январь 2026-го года. За это время «пенсионеры» выиграли Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.