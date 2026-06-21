Защитник и капитан сборной Швеции Виктор Линделёф высказался о поражении от Нидерландов (1:5) на ЧМ-2026.

Виктор Линделеф globallookpress.com

«Результат таков, какой он есть, но я думаю, что сегодня мы сделали несколько хороших вещей, которые можем взять с собой, и, очевидно, есть ещё несколько моментов, на которых мы можем поучиться. Думаю, голы, которые мы пропустили, дались сопернику слишком легко. Но, опять же, если ты находишься не в той позиции, если уступаешь полметра или метр против игроков такого уровня, то они тебя наказывают. Именно это сегодня и произошло», — приводит слова Линделёфа официальный сайт ФИФА.

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.