Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче Нидерландов и Швеции на ЧМ-2026.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Конечно, матч Нидерландов буду смотреть, интересно, как сыграют: все-таки я провел там много времени. Буду болеть за них! У них есть очень хорошие шансы обыграть Швецию и, наверное, облегчить себе задачу выхода из группы, потому что если проиграют, задача будет очень тяжелой. Учитывая, что Нидерланды всегда играют без защиты и выступают для болельщиков в атакующем футболе, стоит ждать много голов в матче. Думаю, что в конечном итоге счет будет 2:1 или 3:2 в пользу Нидерландов.

Голов от кого-то конкретного в матче не жду. В сборной могут забить абсолютно все: и лидеры, и даже Ван Дейк на стандартах. Атакующая линия у команды очень сильная. Приятно смотреть, когда такая сборная играет для болельщиков», — приводит слова Булыкина «Советский спорт».

Матч Нидерланды — Швеция состоится 20 июня. Начало — в 20:00 мск.