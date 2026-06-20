Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Ники Батт высказал своё мнение о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии после матча чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:1).

Криштиану Роналду globallookpress.com

По словам экс-футболиста, Роналду является выдающейся личностью, однако его влияние и статус могут создавать дополнительные сложности для национальной команды.

«Судя по всему, Криштиану — хороший человек, но его эго стало слишком большим. Думаю, это может стать серьёзной проблемой для сборной Португалии», — заявил Батт в интервью Metro.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что тренерскому штабу приходится учитывать огромную популярность капитана команды среди болельщиков.

Встреча Португалии и ДР Конго завершилась со счётом 1:1. 41-летний Роналду провёл на поле все 90 минут, однако не отметился результативными действиями.